Rogelio Frigerio en el podio de los gobernadores que más interactuaron con la Casa Rosada en la Era Milei
La relación de Javier Milei con los gobernadores fue (y en parte sigue siendo…) zigzagueante a lo largo de sus dos primeros años de gestión. En parte, por su rechazo inicial a todo lo que -según él- fuera parte de la “casta política”, pero principalmente por el cierre del grifo de los fondos nacionales a las provincias, en el marco del férreo ajuste fiscal que implementó.
Desde aquel primer encuentro con los mandatarios y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el 19 de diciembre de 2023 en la Casa Rosada por invitación del entonces flamante presidente, corrió mucha agua bajo el puente. Nunca volvió a repetirse esa asistencia perfecta.
De hecho, del análisis del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo que realizaron colegas de Infobae, surge que cinco gobernadores peronistas nunca solicitaron una audiencia con ningún funcionario del Poder Ejecutivo. Se trata de los opositores más duros al Gobierno nacional: Axel Kicillof (PBA), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Kicillof, Zamora y Melella volvieron a pisar la Casa Rosada el 8 de marzo de 2024 a una reunión organizada por el entonces jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y quien era en ese momento el ministro del Interior, Guillermo Francos. Pese a las dudas iniciales, finalmente asistieron a la convocatoria, a diferencia de Quintela e Insfrán (Formosa), que no lo hicieron y enviaron a sus vicegobernadores.
En tanto, el 30 de octubre del año pasado, tras el triunfo electoral, Milei volvió a convocar a los mandatarios y al jefe de Gobierno a la Casa Rosada en busca de apoyo para avanzar en las reformas que pretende implementar. De esos cinco que nunca solicitaron una audiencia oficial con algún miembro del Gabinete o el presidente, sí estuvo Zamora. Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella no fueron invitados.
El Registro de Audiencias -que puede consultarse on line en la web del Ministerio del Interior e Infobae descargó completo y procesó desde el 11 de diciembre de 2023 al 20 de enero último- consigna quiénes solicitan reuniones con funcionarios jerárquicos del Ejecutivo. Queda registrado el motivo alegado en la solicitud, quiénes participaron de la reunión, y en el caso de privados, si lo hicieron a título particular o en representación de una empresa o institución.
De allí surge que 18 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño en total, tuvieron 185 audiencias en estos poco más de dos años de gestión libertaria.
El ranking lo lidera el radical Leandro Zdero, gobernador de Chaco: fue 25 veces. La primera, el 15 de diciembre de 2023, apenas asumido Milei, cuando se reunió con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Solicitó audiencias en la Casa Rosada 11 veces en 2024 para reunirse con funcionarios del Ejecutivo, y otras 13 en 2025.
En seis oportunidades, la audiencia fue con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y armador nacional de La Libertad Avanza (LLA). En otras seis, con Lisandro Catalán, viceministro de Interior, y luego responsable de esa cartera, cuando Guillermo Francos pasó de ser titular de ese Ministerio a la Jefatura de Gabinete.
Zdero es un aliado del Gobierno nacional y recibió una provincia con números en rojo, por lo que necesitó auxilio del Gobierno nacional. En las últimas elecciones de medio término, fue en alianza con LLA en su distrito.
Le sigue el jefe de Estado entrerriano, Rogelio Frigerio, quien participó de 22 audiencias en Balcarce 50: dos en diciembre de 2023, 11 en 2024 y 9 en 2025. Los funcionarios a los que más visitó fueron Catalán y Francos, 5 veces a cada uno.
Perteneciente al PRO, Frigerio es uno de los socios del Gobierno nacional, de hecho fue en alianza con LLA en los comicios legislativos nacionales de octubre pasado. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo este jueves en su provincia para sumar voluntades en favor del proyecto de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo y que tratará el Senado en sesiones extraordinarias. El gobernador entrerriano dejó explícito su “contundente apoyo” a la iniciativa.
A continuación, en cantidad de audiencias en la Casa Rosa aparece el peronista Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, uno de sus aliados en el Congreso, pese a estar enrolado en el PJ. Concurrió 20 veces desde la llegada de Milei al poder.
Luego se ubica Ignacio Torres, gobernador de Chubut, del PRO, quien sumó 16 audiencias. La primera fue apenas asumió Milei, el 14 de diciembre de 2023, por la situación de la Caja Provincial, con Osvaldo Giordano, el entonces titular de la ANSES. En 2024, sumó otras 12, y en 2025, tres. Del total, cuatro fueron con Bullrich en su rol de ministra de Seguridad y dos con Luis Caputo, el titular de Economía.
El neuquino Rolando Figueroa – del partido provincial Comunidad y que lidera un frente amplio llamado La Neuquinidad – completa el top five, con 14 reuniones pedidas: una en diciembre de 2023, 8 en 2024, y 5 en 2025. El miércoles último, Santilli fue a visitarlo a su provincia en su recorrida nacional buscando apoyos en el Congreso para la reforma laboral.
Le sigue el santacruceño Claudio Vidal, del partido provincial Por Santa Cruz con una posición de aliado oscilante del Gobierno nacional, con 10 audiencias solicitadas en los dos años de gestión de Milei: 7 en 2024 y 3 en 2025.Luego aparece el rionegrino Alberto Weretilnek, de la fuerza local Juntos Somos Río Negro, con 9 audiencias en total: 7 en 2024 y dos el año pasado.
A continuación, figura el santafesino Maximiliano Pullaro, con un total de 8, y la particularidad de que fue el que más solicitó audiencias entre el 11 y el 31 de diciembre de 2023: 3 en total
El top ten lo completan con 7 audiencias en total cada uno el porteño Jorge Macri (PRO), el cordobés Martín Llaryora (PJ) y el puntano Claudio Poggi.