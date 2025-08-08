Rogelio Frigerio confirmó un frente electoral en Entre Ríos junto a La Libertad Avanza, PRO, UCR, MSE y libertarios
Antes del cierre de la inscripción de alianzas electorales y a través de un posteo en redes sociales, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves la conformación de un frente electoral que une a La Libertad Avanza —espacio liderado por el presidente Javier Milei y su hermana Karina— con el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE y Libertario.
“Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción. Y lo estamos cumpliendo, haciendo reformas estructurales que no sólo ordenaron y transparentaron la gestión, sino que marcaron un rumbo claro: el fin de los privilegios para la política y las soluciones concretas para la gente”, arrancó el posteo del mandatario provincial.
Frigerio reafirmó que la decisión de sellar esta alianza se sustancia con una visión compartida: “Hoy decidimos ir juntos aquellos que apostamos por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia. Los que defendemos al campo y al sector productivo. Los que queremos seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo”, indicó el gobernador.
Finalmente, reveló: “Quiero contarles que firmamos el acuerdo del frente electoral entre el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”.
En lo publicado, Frigerio etiquetó al presidente Javier Milei y a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.