Rogelio Frigerio anunció una inversión histórica para modernizar la Policía de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó este lunes un acto en la Escuela Superior de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, donde se entregaron elementos destinados a las fuerzas de seguridad y se anunció la compra de 48 camionetas Nissan 4×2 que serán distribuidas en las Departamentales de la provincia. La inversión total supera los 3.500 millones de pesos.
Los equipos entregados incluyen chalecos antibala —entre ellos modelos adaptados por primera vez para personal femenino—, computadoras, borcegos, material de asalto, cubiertas incautadas en pasos fronterizos y equipamiento especializado para la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario y los Bomberos Zapadores.
Frigerio destacó que se trata de “una inversión histórica que hacía muchísimos años no se veía”, y aseguró que esta política se enmarca en la decisión de “sacar a los efectivos a la calle, cerca de los vecinos, cuidando la paz y los bienes de los entrerrianos”. En ese sentido, subrayó: “Hay que cuidar a los que nos cuidan y esta inversión millonaria va en esa línea”.
El mandatario explicó que las camionetas ya fueron adquiridas y se encuentran en proceso de patentamiento y seguros, estimando que estarán en funcionamiento en 30 a 60 días. Además, se propuso modernizar toda la flota policial en los 26 meses que restan de gestión.
Por su parte, el ministro Roncaglia calificó el anuncio como “un hecho histórico para la policía y el Servicio Penitenciario” y resaltó la compra de chalecos antibala para mujeres: “Dar un chaleco a un policía es preocuparse por su seguridad”.
En la misma línea, el jefe de Policía, Claudio González, expresó su orgullo y satisfacción por el acompañamiento del gobierno provincial: “No es la compra de hoy, sino las que se vienen realizando desde el inicio de la gestión, siempre pensando en dar al personal policial las herramientas necesarias para cumplir su función”.
Detalle de los elementos entregados
- 48 camionetas Nissan 4×2 para las Jefaturas Departamentales.
- 1.300 chalecos antibala, incluidos los modelos RB3 para personal femenino.
- 1.640 cubiertas donadas por la Dirección General de Aduanas, provenientes de secuestros en pasos fronterizos.
- Equipos de comunicación, material de asalto, borcegos y computadoras para las fuerzas.