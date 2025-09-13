Rogelio Frigerio acompañó en la UCU la distinción Doctor Honoris Causa a Horacio Rosatti
El gobernador Rogelio Frigerio participó este viernes en el acto académico de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), donde se entregó la distinción Honoris Causa al doctor Horacio Daniel Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la ocasión, el mandatario provincial también le otorgó el decreto que lo declaró Huésped de Honor de Entre Ríos.
La ceremonia reunió a autoridades provinciales, municipales y académicas. Además, se descubrió una placa donada por la Asociación de Derecho Constitucional en reconocimiento a la trayectoria jurídica y cívica de la ciudad. Entre quienes tomaron la palabra estuvieron el intendente José Lauritto, la presidenta de la Asociación Marcela Basterra, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales María Florencia Pérez y el rector de la UCU Héctor Sauret.
Las palabras del gobernador
Frigerio destacó la importancia del reconocimiento y el rol histórico de Concepción del Uruguay en el ámbito del derecho y la educación.
“Felicito a la Universidad por distinguir a una personalidad que ocupa, sin duda, un lugar central en la historia del derecho de nuestro país: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti”, expresó.
El mandatario sostuvo que coincidía con Rosatti en que “la Justicia es más que un contrapoder, es un poder más dentro de la república, con voz propia, con obligaciones, pero también con una legitimidad que no puede ser puesta en duda por nadie”. Y agregó: “Sin Justicia no hay reglas claras ni seguridad jurídica, solo hay arbitrariedad y oscuridad”.
En esa línea, recordó que “los entrerrianos contamos con una tradición histórica basada en la defensa de la independencia judicial como condición para el progreso. Por eso, los grandes hombres de nuestra provincia se han ocupado de echar luz donde había oscuridad y de sentar las bases de instituciones firmes y saludables que tienen en la Justicia su centro de gravedad”.
Frigerio vinculó esos valores con la actualidad provincial: “Este es el espíritu de los cambios que iniciamos hace más de 20 meses en Entre Ríos, un camino que hunde sus raíces en lo mejor de nuestra historia y que tiene en la trayectoria del doctor Rosatti uno de sus mayores ejemplos de cara al futuro”.
El mensaje de Rosatti
Al recibir la distinción, el presidente de la Corte agradeció a las autoridades presentes y resaltó su especial vínculo con Entre Ríos y Concepción del Uruguay, evocando “recuerdos personales e institucionales significativos”.
Asimismo, instó a los estudiantes de Derecho y a la comunidad a mantener una mirada crítica y comprometida, en defensa de una democracia con forma y contenido. Antes de firmar el Libro de Honor de la UCU y recibir el diploma, Rosatti dejó un mensaje de esperanza: “No por lo que hayamos hecho los de nuestra generación, sino por lo que pueden hacer las generaciones más jóvenes. Es fundamental participar siempre para enriquecer a la sociedad”.