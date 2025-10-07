Rodríguez Signes destacó la inclusión de un brazo entrerriano en el dragado de la Hidrovía del Paraná
El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, consideró “positivo” el anuncio del presidente Javier Milei junto al gobernador Rogelio Frigerio, respecto a que se incluirá un brazo del río Paraná frente a las costas entrerrianas en el dragado previsto en la nueva licitación por la concesión de la Hidrovía del Paraná. “Yo considero que es algo positivo”, afirmó el funcionario, quien desde 2020 viene insistiendo en esta posibilidad.
En declaraciones a Radio Plaza, Rodríguez Signes resaltó que uno de los puntos más importantes del anuncio es la profundidad prevista en los nuevos pliegos, superior a la de anteriores proyectos. “Esa diferencia es muy importante, porque una cosa es navegar a 28 pies, lo que significa buques vacíos río arriba, y otra es dragar a 34 pies, que permite la carga a bodega prácticamente completa en el Puerto de Ibicuy y en el Puerto del Guazú”, explicó.
El fiscal puntualizó que ambos puertos se verán beneficiados una vez que se concrete el anuncio. Detalló que el Puerto del Guazú está en manos privadas, mientras que el Puerto de Ibicuy requiere una inversión provincial que no podía realizarse hasta que el brazo no fuera incluido en la concesión del dragado. Además, subrayó que esta incorporación mejorará la seguridad de las vías navegables.
Rodríguez Signes aclaró que la concesión privada abarca exclusivamente el dragado, sin afectar las facultades de soberanía y control, que seguirán bajo responsabilidad del Estado Nacional y de las provincias.
En cuanto al impacto ambiental, el funcionario sostuvo que “deben cumplirse las normativas ambientales al momento de la licitación”, y señaló que se han propuesto distintas alternativas, entre ellas la creación del Comité de Cuenca previsto en la Ley 25.688, o un convenio interjurisdiccional que asegure la participación de las provincias en materia ambiental. También enfatizó que, aunque el dragado sea licitado, el control ambiental seguirá siendo una función estatal.