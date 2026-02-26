Rodolfo Aguiar apuntó contra peronistas que están “malversando el voto” apoyando la reforma laboral: “Yo sé que la peluca está de moda, pero no se la pongan”
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó a los dirigentes peronistas que acompañaron la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y los acusó de estar “malversando el voto”.
“Yo sé que la peluca está de moda, pero no se la pongan. Como toda moda, va a pasar. Resistan a la peluca”, apuntó Aguiar en una crítica directa a quienes, según sostuvo, traicionan el mandato de sus electores al respaldar la iniciativa oficialista.
En diálogo con Futurock, el sindicalista destacó: “No crean que van a salvar el kiosquito poniéndosela. Piensen a más largo plazo por favor. Hay una malversación instantánea del voto que es intolerable, que no se puede digerir como están malversando el voto popular algunas y algunos peronistas por estos días”.