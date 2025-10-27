Rodolfo Aguiar advirtió que “no hay consenso para seguir con el ajuste” y llamó a no abandonar las calles
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el resultado de las elecciones legislativas “no da consenso para seguir con el programa de ajuste” impulsado por Javier Milei, y convocó a los trabajadores a “no abandonar las calles” frente a los intentos del Gobierno de quitar derechos y aumentar la explotación laboral.
“El entramado social está deteriorado y el sistema productivo, destruido. Tenemos que seguir convocando a la más amplia unidad de acción y rechazar cualquier tipo de reforma laboral, previsional o tributaria regresiva. El resultado electoral no se traduce en consenso para quitar derechos ni aumentar la explotación”, señaló el dirigente.
Aguiar insistió en que “tenemos que seguir resistiendo en la calle. A los trabajadores, los jubilados y los sectores populares no nos cambia nada esta elección. Nos negamos a ser gobernados desde Estados Unidos por Donald Trump”.
“La crisis es profunda”
El secretario general de ATE advirtió que “sigue en riesgo nuestra soberanía nacional” y llamó a defender los bienes comunes del país. “Tenemos que evitar que nos conviertan en una colonia”, expresó.
También alertó por la fuerte remarcación de precios de alimentos, productos de primera necesidad e indumentaria, que se intensificó en la semana previa a las elecciones. Según Aguiar, las empresas “anticipan una devaluación y decidieron cubrirse aumentando los precios de todos los productos y servicios, incluso los de consumo masivo”.
“El Gobierno perdió el control de la economía, y eso agrava la pérdida del poder adquisitivo, destruyendo los salarios y las jubilaciones”, añadió.
El dirigente señaló que “la crisis es profunda y el costo lo seguimos pagando los trabajadores. En el caso de los estatales, más del 70% de los hogares están endeudados en más de un salario y medio, y la morosidad en tarjetas y créditos sigue creciendo”.
“Hay que reconstruir la Nación”
En la previa de los comicios, Aguiar había advertido sobre la necesidad de “evitar que rematen la Argentina por dos monedas”, y criticó al Gobierno nacional por “dedicarse únicamente a juntar dólares para pagarle al FMI”.
“En los últimos 22 meses, unos pocos acumularon impúdicas riquezas mientras la mayoría de los hogares argentinos no llega a fin de mes. Desde que asumió este Gobierno, los salarios están en caída libre y las paritarias estancadas”, sostuvo.
Según datos difundidos por ATE, desde la llegada de Milei al poder cerraron más de 15.000 pymes, se perdieron más de 200 mil empleos entre el sector público y privado, y las jubilaciones perdieron un 32% de su poder adquisitivo.
En ese contexto, Aguiar —uno de los críticos más duros del Gobierno— mantuvo un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner hace dos semanas en el departamento de la ex presidenta en San José 1111, donde discutieron “una nueva estatalidad” y el futuro del país.
“Tenemos que repensar cómo se va a reconstruir la Nación una vez que este Gobierno concluya. La gestión que lo suceda estará fuertemente condicionada”, concluyó el dirigente.