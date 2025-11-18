Roberto Romani recibió la Mención de Honor “Diputado Juan Bautista Alberdi” en el Congreso de la Nación
Este martes, en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la vicegobernadora de Entre Ríos y el diputado nacional Atilio Benedetti, autor de la iniciativa, encabezaron la entrega de la Mención de Honor “Diputado Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, historiador y referente cultural Roberto Romani.
El acto contó con el acompañamiento de todos los diputados nacionales por Entre Ríos, además de senadores nacionales y provinciales, intendentes y otras autoridades. La ceremonia incluyó una presentación artística del propio Romani.
La vicegobernadora Claudia Aluani destacó la emoción de acompañar el reconocimiento y recordó su primer encuentro con el homenajeado: “Cuando lo conocí a Roberto no fue en la gestión, sino en mi actividad como pediatra, en mis pagos en Nogoyá. Lo vi recitar de una manera que a todo el mundo hace erizar la piel y nos transporta al lugar donde él describe. Es algo que no he visto en ningún otro poeta y escritor. Noto que la mayoría de las personas pone una atención especial cuando él dirige sus palabras, y son pocas las personas que lo logran”.
Asimismo, sostuvo que el homenaje “es muy merecido” y que la masiva presencia de referentes de distintos puntos de la provincia y diversos espacios políticos “habla de la empatía y conexión que transmite”. Transmitió también las felicitaciones del gobernador Rogelio Frigerio y afirmó: “Es un orgullo entrerriano y parte de nuestro ADN”.
Sobre la iniciativa
El diputado Atilio Benedetti subrayó que la propuesta contó con el respaldo de los cinco diputados entrerrianos: “Todos representamos el espectro político de la provincia acompañando esta idea. Esto es un homenaje, pero también un motivo de orgullo y la certeza de que hemos hecho lo que corresponde al proponer a alguien que nos representa a todos”.
Agregó que Romani “abarca una enorme cantidad de facetas poéticas, culturales e históricas. En cada canción nos cuenta una postal de Entre Ríos, en cada libro parte de nuestra historia”. Y concluyó: “Por sobre todas las cosas, vive en el corazón de cada uno de los entrerrianos”.
Quién es Roberto Romani
Nacido el 26 de enero de 1957 en Larroque, Romani desarrolló una extensa trayectoria como poeta, músico, compositor, escritor, divulgador cultural y funcionario público. Estudió en La Plata, donde difundió el folclore del litoral en Radio Universal, y se graduó como licenciado en Ciencias de la Comunicación Social.
Es autor de más de 400 obras musicales, 30 libros, 16 grabaciones y cinco producciones audiovisuales. Fue director de la Editorial de Entre Ríos y secretario de Cultura de la provincia, impulsando la preservación y promoción de la obra de autores entrerrianos.
Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Santa Clara de Asís, la Faja Nacional de Honor de la Asociación de Escritores Argentinos, la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación, la distinción provincial “El Sauce”, y el reconocimiento como Prócer de la Cultura por el Museo del Cabildo de Buenos Aires y el Instituto de Arte Folclórico.
Sobre la Mención de Honor “Diputado Juan Bautista Alberdi”
Se trata del máximo reconocimiento que otorga la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a personas o entidades que se destacan por sus aportes culturales, científicos, políticos, humanísticos o por acciones que promuevan valores democráticos y republicanos.
Presencias destacadas
Participaron, entre otros:
– Los senadores provinciales Casiano Otaegui (Gualeguay) y Rubén Méndez (Islas).
– El secretario de Comunicación de Entre Ríos, Sergio Kneetman.
– Los senadores nacionales Stella Maris Olalla y Alfredo De Angeli.
– Los diputados nacionales Nancy Ballejos, Francisco Morchio, Marcela Antola, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Carolina Gaillard.
– Intendentes de distintos municipios, incluidos Larroque, Gualeguay, Villa Elisa, Nogoyá, Gobernador Maciá, Villa Urquiza, Villaguay, Federal, San Anita y Santa Ana.
– Familiares y allegados del homenajeado.