Roberto “Beto” Pianelli, histórico líder de los Metrodelegados, murió a los 59 años
Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocido como Metrodelegados, falleció este jueves a los 59 años en la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes gremiales y medios nacionales.
La organización sindical confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales: “Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli. ¡Hasta la victoria siempre!”.
Pianelli fue una de las figuras centrales del sindicalismo de base del subte porteño y lideró a los Metrodelegados desde 2011, tras gestar la organización en 2008 como alternativa al histórico predominio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Su trayectoria comenzó en la década de 1990, cuando ingresó a trabajar como boletero en la Línea E del subte de Buenos Aires y rápidamente se volcó a la militancia sindical para organizar a sus compañeros.
Como referente del gremio, encabezó numerosas luchas por mejoras en las condiciones laborales, el reconocimiento sindical y la salud laboral, destacándose en los últimos años por las denuncias sobre la presencia de asbesto en las formaciones del subterráneo, un material prohibido en muchos países y vinculado a graves problemas de salud en trabajadores ferroviarios.
Además de su rol en los Metrodelegados, Pianelli se desempeñaba como secretario de Salud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), desde donde impulsó proyectos vinculados a la seguridad e higiene en el trabajo.
La noticia de su fallecimiento, que se produjo mientras se encontraba internado, generó sentidas expresiones de condolencia de diversas organizaciones gremiales y dirigentes del movimiento obrero, que destacaron su compromiso con la lucha por los derechos de los trabajadores y su figura como un referente combativo y cercano a las bases.