Robert De Niro advierte que Trump “no se irá”, en 2028 e impulsa a la movilización ciudadana
El actor Robert De Niro lanzó una dura advertencia sobre el futuro político de Donald Trump y aseguró que el mandatario “no se irá voluntariamente” al finalizar su segundo mandato en 2028. “Nunca se irá. Tenemos que hacerlo ir”, afirmó el intérprete en una entrevista.
Las declaraciones forman parte de un episodio del podcast The Best People with Nicolle Wallace, que se estrenó este lunes. De Niro cuestiona la idea de que Trump abandonará la Casa Blanca sin resistencia al concluir su mandato y llamó a no minimizar sus declaraciones públicas. “Se burla ahora con nacionalizar las elecciones. No está bromeando. Ya vimos suficiente”, sostuvo el actor, ganador del Oscar, en referencia a recientes dichos del presidente sobre la posibilidad de federalizar el sistema electoral en Estados Unidos.
Trump insinuó en distintas oportunidades que no descarta buscar un tercer mandato, pese a que la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos prohíbe expresamente que una persona sea elegida presidente más de dos veces. Para De Niro, las palabras del mandatario deben tomarse en serio: “No nos engañemos. No se irá. Depende de nosotros deshacernos de él”.
Durante la conversación, la periodista Nicole Wallace planteó qué implicaría ese escenario para las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán este año y si sus resultados serán respetados. El actor respondió que teme intentos de interferencia y subrayó que será clave la participación ciudadana para garantizar comicios seguros.
“Tenemos que asegurarnos de que, como lo que está intentando ahora, todos los centros de votación tengan personas que puedan estar allí con seguridad”, afirmó. Ante la aclaración de Wallace -“organización pacífica”-, De Niro coincidió y remarcó: “Depende del pueblo”. Las declaraciones del protagonista de clásicos como Casino y Buenos muchachos reavivan su histórico enfrentamiento público con Trump, a quien criticó en reiteradas ocasiones durante actos políticos y entregas de premios. En esta ocasión, su mensaje volvió a apuntar a la movilización ciudadana como respuesta frente a lo que considera una amenaza institucional.