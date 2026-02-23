Robbie Williams vuelve a la Argentina
Después de varios meses de especulaciones, finalmente se confirmó el regreso de Robbie Williams a la Argentina, a 20 años de su última presentación en el país. El cantante británico vuelve a Buenos Aires en el marco de su nueva etapa musical, impulsada por el lanzamiento de su álbum BRITPOP, que marcó un hito en su carrera.
El anuncio generó una fuerte expectativa entre sus fans locales, que no lo ven en vivo desde su última visita al país, allá por el año 2006. Con una trayectoria que supera las nueve décadas de millones de discos vendidos en todo el mundo y una colección récord de premios, el artista se mantiene como una de las figuras más convocantes del pop internacional.
El esperado show tendrá lugar el 1 de octubre en el Movistar Arena. Allí presentará las canciones de BRITPOP, su más reciente trabajo de estudio, junto con una selección de los grandes éxitos que marcaron su carrera solista.
El disco le permitió alcanzar un nuevo récord en el Reino Unido: consiguió su álbum número 1 número 16 en ese país y superó la marca histórica de más álbumes en la cima de los rankings británicos para cualquier artista.
El material incluye temas como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”, además de colaboraciones con figuras como Chris Martin, Gaz Coombes, Tony Iommi, Jesse & Joy y Gary Barlow.
Cómo y cuándo conseguir las entradas
Las entradas se pondrán a la venta a través del sitio oficial del estadio, www.movistararena.com.ar Habrá una preventa exclusiva para clientes American Express Platinum desde el martes 24 de febrero a las 12.
La venta general con todos los medios de pago aceptados por la ticketera comenzará el jueves 26 de febrero, también a las 12.
Se espera una alta demanda, en línea con lo que ocurrió durante la gira europea de BRITPOP, que convocó a más de 250 mil personas solo en el Reino Unido y superó el millón de asistentes en el total del tour.
Con 90 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 18 premios BRIT, el músico conserva el título de uno de los artistas británicos más exitosos de todos los tiempos. Su regreso a Buenos Aires suma así un nuevo capítulo a una relación histórica con el público argentino, que suele responder con estadios completos y un fervor pocas veces visto.
La cita de octubre promete un repaso por su presente creativo y por las canciones que lo convirtieron en un fenómeno global. Para sus seguidores locales, la cuenta regresiva ya empezó.