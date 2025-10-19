Robaron joyas “de valor incalculable” en el Louvre y Francia cierra el museo más visitado del mundo
Un robo mayor se produjo este domingo a las 9.30 de la mañana en el Museo del Louvre, el más grande del mundo, en París. Ha sido cerrado al público. Los ladrones ingresaron por una ventana, a través de un montacargas, cuando ya estaba abierto. Se han robado joyas napoleónicas que estaban en las vitrinas, según la ministra de cultura, Rachida Dati, que se encuentra en el lugar.
Una de las joyas que había sido robada por los ladrones fue encontrada rota. Al parecer, los ladrones la perdieron durante su huída. Se esperan detalles sobre la naturaleza del objeto.
No hubo heridos y el robo sólo duró siete minutos. Se ha abierto una investigación y se ha contactado a la BRB (Oficina de Justicia) para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos, según informó el Ministerio del Interior.
Debido a este incidente, el Museo del Louvre ha cerrado sus puertas durante todo el día. Se están realizando “observaciones” in situ, en particular para estimar las pérdidas y catalogar los objetos robados.
Rachida Dati cree que “los museos se han convertido en objetivos”.
El botín de los ladrones del Museo del Louvre es “inestimable”, subrayó la ministra de Cultura, en TF1. Y añadió: “Actualmente estamos evaluando los daños”.
Según la ministra de cultura , “el crimen organizado ahora tiene como objetivo las obras de arte, y los museos se han convertido en objetivos”.
“Debemos adaptar estos museos a estas nuevas formas de delincuencia. Son profesionales” dijo.
Los delincuentes, que podrían ser “tres o cuatro”, según el ministro del Interior, Laurent Núñez, en France Inter, han huido y están siendo buscados.
“Es evidente que se trata de un equipo, que realizó un reconocimiento, tenía mucha experiencia y actuó con gran rapidez”, añadió la ministra Dati, anunciando que “se movilizarán todas las brigadas centrales de policía”.
“Tengo esperanzas de que encontremos a los autores”, aseguró.
“Estas son joyas de verdadero valor patrimonial, de hecho, de un valor inestimable. Duró siete minutos”, declaró Laurent Nunez en la radio France Inter tras visitar el lugar de los hechos.
La fiscalía de París ha encomendado a la Unidad de Investigación Criminal (BRB) la investigación por robo organizado y asociación delictiva para delinquir, según informó BFMTV a través de la fiscalía.
La BRB contará con el apoyo de la Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) en las investigaciones.
Según información de los Ministerios del Interior y de Cultura, los ladrones entraron por una ventana del museo.
Utilizaron un “cuello de cisne” o montamuebles para posicionarse cerca de las ventanas. Luego, rompieron las ventanas, aparentemente con pequeñas motosierras o “amoladoras”, según informó el ministro del Interior, Laurent Nunez.
Entraron en una sala de la Galería de Apolo, robaron joyas y huyeron. En este caso, las vitrinas que se buscaban eran las de Napoleón y otros soberanos franceses. El valor del botín se está evaluando.
Las investigaciones están en curso. Los ladrones llegaron a la zona a bordo de una o dos motocicletas TMAX. Se apostaron en un lateral del Louvre, junto al Sena. Allí se están realizando obras y hay materiales de constriucción.
Los ladrones huyeron posteriormente en motos. Se ha notificado a la Oficina de Fronteras (BRB) y se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjeron los hechos.
El Museo del Louvre anunció que había cerrado sus puertas este domingo “por razones excepcionales”.