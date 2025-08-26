Robaron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe: advierten por el riesgo de circulación en el mercado negro
El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó la desaparición de 68 ampollas de fentanilo en el Hospital J. B. Iturraspe, ubicado en la capital provincial. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por las autoridades del centro de salud, quienes aclararon que no se trata de la misma marca de fentanilo contaminado que está bajo investigación por casi cien muertes.
El fármaco, utilizado en la Unidad de Terapia Intensiva, motivó una investigación administrativa interna y una denuncia penal para esclarecer lo ocurrido. Desde la cartera sanitaria advirtieron sobre el alto riesgo de manipulación de esta droga fuera del ámbito hospitalario.
El director del hospital, Francisco Sánchez Guerra, alertó en diálogo con TN que es “peligrosísimo” que el fentanilo circule en espacios no controlados, y reclamó que la justicia actúe de inmediato: “Hay que sacar las ampollas de circulación lo más rápido posible”.
Según explicó, el faltante fue detectado en un control de rutina del stock, ya que el fármaco cuenta con trazabilidad estricta. El área donde se manipula el producto tiene ingreso restringido y cámaras de seguridad en accesos, aunque no dentro del sector por razones de privacidad.
Sánchez Guerra precisó que las ampollas robadas no corresponden a las contaminadas, retiradas de circulación en mayo, pero advirtió que su disponibilidad en el mercado negro representa una amenaza grave: “Hemos visto lo que ha pasado en el país del norte, con personas como zombis. Esto es muy grave”.