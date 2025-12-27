River volvió a liderar el ranking mundial de asistencia a los estadios en 2025
Aun en un año deportivo irregular, River Plate volvió a destacarse a nivel internacional al convertirse en el equipo con mayor asistencia de público a su estadio durante 2025.
Según un informe del sitio especializado Transfermarkt, el conjunto de Núñez alcanzó un promedio de 85.018 espectadores por partido en el estadio Monumental, cifra que lo ubicó en el primer lugar del ranking global.
A lo largo de la temporada, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti, consolidándolo como el estadio más convocante del mundo.
De esta manera, el Millonario superó a potencias europeas como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 hinchas, y Bayern Múnich, con 75.000, además de dejar detrás a clubes históricos como Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United.
El dato adquiere mayor relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en el que River lidera este indicador. Desde la institución remarcaron que el logro fue posible gracias a las localidades agotadas en forma constante y a las obras de ampliación y mejoras estructurales realizadas en el estadio, que incrementaron su capacidad.
“Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas”, destacaron desde el club en un comunicado oficial.