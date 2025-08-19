Rita Cortese: “El de Milei es un Gobierno que lleva adelante una política con mucha crueldad”
En medio del éxito de “En el Barro”, el spin-off de “El Marginal”, Rita Cortese se tomó unos minutos para hablar sobre el desfinanciamiento de la cultura y del INCAA que promueve la gestión de Javier Milei: “El Gobierno lleva adelante una política con mucha crueldad. La cultura es todo: cómo vivimos, qué salud queremos… esa es la cultura. El arte es una parte y, en ese sentido, la desfinanciación del INCAA es una herida fundamental”, expresó la talentosa actriz.
En este contexto, habló sobre las políticas públicas que tiene Estados Unidos en la industria del cine: “Es la primera o segunda del país porque es absolutamente polirrúbrica: todos los oficios están en el cine. No solo se desfinancia el arte, sino también el trabajo. Ese es el proyecto de este Gobierno elegido por el pueblo”, indicó.
En cuanto al éxito de “En el barro”, Cortese comentó: “Es un producto que tiene mucha solidaridad y cierto afecto. Me encanta el personaje que hace de chica trans, la abogada. Hay momentos en los que es necesaria mucha sabiduría para poder afrontar el encierro”.
En cuanto al personaje que interpreta, la directora del penal La Quebrada, involucrada en el negocio de tráfico de bebés, señaló: “Ella trata de justificar su accionar porque no pudo tener hijos. En ese contexto, si no lo hiciera, los personajes se volverían lineales y aburridos”.
“La réplica de la cárcel es impresionante, lo filmamos en unos galpones de chapa. Ahí se recreó la cárcel. El frío que hacía adentro, no tienen idea, al ser invierno crudo teníamos temperaturas bajo cero”, afirmó en diálogo con “La Mañana” (C5N).