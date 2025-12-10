El sur y el este entrerriano bajo alerta amarilla por lluvias intensas y ráfagas de viento
La Dirección de Defensa Civil, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que comenzarán a afectar la región desde la noche de este miércoles.
Según el informe técnico, el área será alcanzada por tormentas fuertes, acompañadas por ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h, abundante actividad eléctrica, gran cantidad de agua en cortos períodos y posible caída de granizo en zonas puntuales. Se estiman acumulados de 20 a 50 milímetros, con valores que podrían ser superados de forma localizada.
Recomendaciones a la población
Ante este panorama, Defensa Civil pidió extremar los cuidados y adoptar medidas preventivas:
- Asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas y patios; retirar macetas, tendederos u otros elementos que puedan volarse.
- Evitar la circulación durante el desarrollo de la tormenta y permanecer en lugares cerrados como viviendas, escuelas o edificios públicos.
- Extremar precaución en la vía pública, manteniéndose alejado de árboles, postes y carteles que puedan ceder por el viento.
- No sacar la basura, para evitar la obstrucción de desagües y bocas de tormenta.
- Si es necesario conducir, hacerlo con precaución, luces bajas y a velocidad reducida.