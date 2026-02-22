Rige alerta amarilla por tormentas fuertes en toda la provincia para este lunes
Desde el área de Defensa Civil provincial informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para todo el territorio entrerriano durante este lunes.
Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas de hasta 70 kilómetros por hora.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.
Recomendaciones y precauciones
Ante este escenario, desde el Gobierno provincial instaron a la población a tomar los recaudos necesarios. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo ante descargas eléctricas.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.