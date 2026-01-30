“Ridículo y vergonzoso”: cuestionaron el fallo judicial que rechazó el habeas corpus contra DNU de la SIDE
El ex diputado nacional Leopoldo Moreau criticó con dureza el fallo del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que rechazó un recurso de Habeas Corpus colectivo presentado para declarar la inconstitucionalidad del DNU Nº 941/2025 del presidente Javier Milei, que reforma la SIDE y autoriza detenciones sin orden judicial por parte de una fuerza de seguridad no estatal.
Moreau, de filiación radical y que ocupó su banca por el Frente de Todos/Unión por la Patria, cuestionó la decisión de Alonso y consideró que fallos como este evidencian la necesidad de un urgente rediseño del Poder Judicial para proteger los derechos y garantías de los ciudadanos argentinos.
El ex legislador destacó en su publicación en X: “El juez federal de Paraná rechazó un habeas corpus preventivo contra los efectos del DNU 941/2025 que faculta a agentes de Inteligencia a practicar detenciones sin orden judicial. Lo más ridículo y vergonzoso son los fundamentos del fallo”.
Moreau citó textualmente parte de la resolución: “No se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”. Ante esto, el ex diputado cuestionó: “Doctor, usted sabe que un DNU está vigente y operativo desde su publicación en el Boletín Oficial. Por lo tanto, imagine que en el mismo instante en que usted se devanaba los sesos para desplegar su razonamiento, un ciudadano argentino está siendo detenido en el marco de una ‘operación encubierta’, subido a un auto con patentes adulteradas por personal de la SIDE con falsas identidades y trasladado a otra fuerza federal sin límite temporal, ni conocimiento de la causa que se le imputa ni intervención judicial”.
Asimismo, Moreau cuestionó si “esta forma de actuar no recuerda a otros tiempos de la Argentina” y advirtió que “los derechos individuales de los ciudadanos están en riesgo, afectando a 47 millones de compatriotas”.
Finalmente, insistió en que el juez reflexione sobre las consecuencias de su fallo: “Piense en lo que escribió y en lo que puede suceder con un ciudadano de a pie, con un militante o con un periodista crítico si le aplican las normas aberrantes de este DNU decididamente inconstitucional. Su justicia habrá llegado tarde y ya no será justicia, y el daño será irreparable”.
Fuente: APF Digital