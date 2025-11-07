Ricardo Quintela solicitó la renuncia de todo su Gabinete en La Rioja
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió la renuncia a todos los integrantes del Gabinete provincial, en una medida que incluye ministros, secretarios, subsecretarios y responsables de empresas estatales.
La disposición forma parte de un proceso de revisión y reorganización del Ejecutivo riojano, que busca evaluar la estructura administrativa y política del gobierno provincial.
La solicitud fue confirmada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, a través de su cuenta en X: “Este jueves se solicitaron las renuncias de todos los ministros, secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva, así como también de los responsables de organismos descentralizados y de los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas donde el Estado provincial tiene participación”.
Según Luna Corzo, la decisión tiene como objetivo otorgar al mandatario “la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete provincial de cara a la próxima etapa de su gestión”.
Con esta disposición, Quintela inicia un proceso de evaluación que podría derivar en cambios dentro del equipo de gobierno. La medida, aseguran, busca fortalecer la estructura administrativa y política del Ejecutivo riojano, con miras a consolidar la gestión y enfrentar nuevos desafíos en el futuro.
Quintela es uno de los mandatarios que más firme se mantuvo en su oposición a Javier Milei. Entre otras acciones, por el escándalo del $Libra pidió el juicio político del presidente.