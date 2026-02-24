Ricardo Quintela: “Milei no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamó al peronismo a “estar atentos” frente al posicionamiento del gobierno libertario y afirmó que: “Javier Milei no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”. Tras su reciente acercamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario kirchnerista sugirió que la oposición debe asumir una “responsabilidad histórica rápidamente”.
“El peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027. Si llegamos con un país totalmente destruido, entregado… Guarda, guarda desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. No vaya a ser cosa que después nos enteremos que también se quedaron con las Malvinas sino también con las Antártida y la Patagonia, son unos vivillos”, deslizó este lunes en diálogo con Radio 10.
Y añadió: “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos con la reconstrucción de un país que estaba destruido con el ‘que se vayan todos’. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, eran ciudadanos argentinos. Es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque sino vamos a tener un genocidio social enorme como el que estamos teniendo”.
“Todo esto va a producir un genocidio gravísimo si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades parciales”, subrayó.
“Tenemos que armar una propuesta que genere empatía en la sociedad y tomar decisiones fuertes. Los peronistas tenemos que arreglar lo que hicieron otros. Se roban la plata de los argentinos y después no tienen consecuencias”, marcó y sumó: “Después dicen que Cristina [Kirchner] es la chorra… Ella, que fue dos veces presidenta y llevó los salarios más altos de América Latina en un país totalmente desendeudado, un campo propicio para avanzar en un proceso de crecimiento. Destruyeron el país”.
Recientemente, el gobernador se había mostrado junto a la vice en la tradicional Fiesta Nacional de la Chaya que se celebra en la provincia. “Ella vino acá invitada… El Gobierno no… Pero tiene buena relación, interesada o no, con algunos senadores. Yo la recibí por pedido de los senadores. No participé de su recorrida. Ella se mostró cordial, respetuosa de nuestra posición, no ahondó en nuestros temas pero sí me preguntó cómo estaba la provincia”, relató sobre su encuentro.