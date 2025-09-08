Ricardo Quintela: “El pueblo bonaerense eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei”
En una jornada marcada por una contundente derrota del Oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, los gobernadores a lo largo y ancho del país dan sus primeras impresiones sobre estas Elecciones donde se plebiscitó la gestión del presidente Javier Milei con un mayúsculo REPROBADO. El mandatario riojano Ricardo Quintela expresó: “El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei”.
“Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla”, destacó Quintela, quien felicitó al gobernador Axel Kicillof, a los intendentes e intendentas, “y a toda la militancia que dejó el alma en cada distrito y pudo llevar un mensaje de esperanza”.
“Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables NO”, exhortó el mandatario riojano.
“Acá, en La Rioja lo venimos planteando hace mucho tiempo y seguiremos este camino porque sabemos que la unidad es federal y en ese sentido, se está reconstruyendo con fuerza”, concluyó Quintela.