Ricardo Quintela: “El peronismo necesita una conducción fuerte que marque un nuevo camino”
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró este jueves que: “El peronismo necesita una conducción fuerte que marque un nuevo camino”. En declaraciones radiales, reconoció que hay “distintas miradas” pero aclaró que “el objetivo es la grandeza de la Nación”.
En ese marco, el mandatario riojano pidió “tener una política más amplia” para “plantear un proyecto de país alternativo”. “Queremos conformar un espacio donde podamos dialogar”, afirmó Quintela al respecto.
“Este país tiene que tener condiciones de bienestar garantizadas para nuestra sociedad”, reclamó.
En otro orden, cuestionó al Gobierno al que acusó de no haber hecho “nada en ninguna provincia” en los dos años de gestión. “La gente necesita las obras, los servicios y comer ahora”, concluyó Quintela.