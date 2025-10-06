Ricardo López Murphy profundiza su reprobación a Milei: “Están en un cumpleañitos”
El diputado nacional por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, apuntó este lunes por la tarde contra el presidente Javier Milei. Desde su cuenta oficial en X, el jefe de Estado mostró las preparaciones para el show que protagonizará desde las 18 en el Movistar Arena. Cámara en mano, caminó por el complejo con capacidad para 15.000 personas.
Durante su recorrido por el escenario principal, habló tanto con miembros del staff como funcionarios que lo acompañarán durante el espectáculo. En uno de los fragmentos, que motivó las críticas de López Murphy, canta junto a la diputada Lilia Lemoine el tema “capitalista”, que utilizó como base “Tu vicio” de Charly García.
Lunes 12 del mediodía. Están definitivamente en un cumpleañitos.
Miren que yo quiero mantener las formas, pero déjense de romper las pelotas, el país es un quilombo colosal. pic.twitter.com/ztKv5IJr02
— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 6, 2025
“Soy un liberal. No me podés pisar porque soy capitalista, capitalista”, entonan Lemoine y Milei mientras saltan. “Bueno, como verán, esto se está poniendo bueno y divertido. Ahora, a ver sí… Todavía falta para la prueba de sonido. Dentro de un rato quizás vuelvo a transmitir”, dice el jefe de Estado para cerrar el segmento.
Al respecto, el diputado nacional disparó tanto contra el líder del Ejecutivo como contra su par en el Congreso.
