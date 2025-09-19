Ricardo Darín volvió a cuestionar el ajuste del Gobierno al cine argentino: “Cortar el apoyo es una locura”
Ricardo Darín renovó sus críticas al desfinanciamiento del cine argentino y advirtió sobre las consecuencias de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. “Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura”, sostuvo en una entrevista con DGO Stream, donde destacó que “la industria audiovisual genera muchos puestos de trabajo y mucha riqueza”.
El actor, acompañado por su compañera de obra Andrea Pietra, habló desde Madrid para el programa Desinteligencia Artificial y alertó que la eliminación de partidas destinadas al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) implica perder una oportunidad de crecimiento económico y cultural.
“Concretamente, en términos de números, como les gusta hablar a aquellos que son más estrictos, es dejarla pasar. Nos estamos perdiendo una oportunidad muy grande”, remarcó.
La mirada de Andrea Pietra
Pietra también cuestionó el ajuste y puso en valor el reconocimiento internacional del cine argentino. “Los argentinos somos muy conocidos por nuestro cine. Soy testigo por lo que pasa con Ricardo acá en Madrid y con la gente que pasea por Europa y conoce Argentina por las películas. Entonces, ¿por qué matarlo?”, planteó.
Un consorcio de notables
Darín reiteró su propuesta de crear un “consorcio de notables” integrado por colegas, guionistas, directores y productores para garantizar transparencia en el manejo de recursos.
“Cuando digo notables suena un poco pedante, pero me refiero a gente del medio, de consulta, para darle lógica a lo que se hace”, explicó.
Consultado sobre si estaría dispuesto a participar, fue tajante: “No tengo ningún problema, si es para sumar. Para ser parte de la solución no tengo ningún inconveniente. Al contrario, pueden contar conmigo”.
Las declaraciones de Darín y Pietra se suman a las voces del mundo cultural que rechazan el recorte al cine nacional y alertan por la pérdida de financiamiento en una de las industrias más reconocidas de Argentina en el exterior.