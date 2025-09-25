Ricardo Alfonsín: “La gente está muy enojada con los políticos”
Ricardo Alfonsín, candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por Proyecto Sur, sigue de Campaña rumbo a las elecciones de octubre y no pierde ocasión en cada entrevista para criticar agudamente al Gobierno libertario. “Si Javier Milei llega a ganar las Elecciones Legislativas de octubre, puede volver ese argumento equivocado de que lo votó la mayoría para aprobarle cualquier cosa en el Congreso”, argumentó.
El hijo del expresidente de la Nación, consideró que: “La calidad de la política se ha resentido, sobre todo en la derecha, y eso habla del nivel de exigencia de la sociedad respecto de sus dirigentes”. “El futuro del país y la posibilidad de progresar, la movilidad social ascendente, están complicados. Milei tiene que dialogar, no es el dueño de la verdad”, continuó.
Según Alfonsín, la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios bonaerenses a manos de Fuerza Patria fue “algo tranquilizador y esperanzador porque este señor (por Milei) representa un riesgo para la democracia”.
“Si hay una herramienta de la que se ha valido para ejercer el poder de manera autoritaria, son los decretos de necesidad y urgencia. La República y la Democracia no son joda: es muy difícil progresar si no somos cuidadosos y ejemplares”, argumentó, y afirmó que: “La sociedad se dio cuenta de que con estas recetas solo se va a empeorar”.
En relación a la economía, el candidato a diputado nacional alertó que la deuda externa “solo puede pagarse malogrando la vida de cientos de miles de compatriotas”. “No eludamos los debates ni ignoremos los problemas: todos deberíamos ponernos de acuerdo para reclamarle al Fondo Monetario Internacional que, así, la deuda no se puede pagar”, convocó.
“Tiene que haber una reestructuración profunda para poder cumplir y honrar la deuda”, insistió, y sostuvo que Proyecto Sur tiene “vocación por recorrer y coherencia”. “La gente todavía está muy enojada con la política. Yo no soy peronista, tampoco soy antiperonista, y tenemos que trabajar juntos”, alentó.
“La gente está muy desencantada, muy desilusionada, desesperanzada. Y cuando les preguntamos a quién van a votar, nos dicen que no saben”, reveló.
El candidato criticó con dureza al gobierno actual por la compleja situación económica, “La situación económica es tan compleja… si ustedes preguntan por la calle si está igual, peor o mejor que en 2003 o 2023, la gente va a decir que está peor. No es extraño que esté ocurriendo lo que está ocurriendo”.
Señaló además que el Ejecutivo tiene responsabilidad plena por no haber escuchado opiniones diversas y haber aprobado todas sus iniciativas en el Congreso. “El gobierno no tuvo obstáculos. Entre propios y ajenos, tuvo mayoría en el Congreso y nos ha metido en este lío con sus políticas por no dialogar, por descalificar al que piensa distinto”.
Alfonsín también cuestionó el discurso presidencial, a su juicio carente de veracidad, “Uno tiene la sensación de que el presidente o está mintiendo… o vive en otro planeta. Ninguna de las cosas que dice son ciertas. Y se va a dar cuenta en las próximas elecciones”.
En relación con los sectores económicos y laborales, sostuvo que: “La política debe mediar entre los intereses del sector económico y del trabajo en nombre del interés general. Lo que pasa es que Milei ve como enemigo al sector del trabajo, pero la política debe ser mediadora, no antagonista”.
Por último, subrayó la necesidad de reconstruir la confianza en la Justicia, “Hoy el 90% de los argentinos no cree en la Justicia. Todos, por acción u omisión, somos responsables de la desconfianza que existe. Espero que la sociedad reclame un acuerdo entre todos los partidos políticos auténticamente republicanos para que la justicia pueda funcionar de otra manera y genere confianza en la sociedad”.