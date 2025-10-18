Ricardo Alfonsín ironiza a Milei en el cierre de Campaña: “¿Qué hacés, muñeco?”
Ricardo Alfonsín cerró su campaña audiovisual en redes con un spot animado titulado “La revancha de los muñecos”, en el que responde con humor a uno de los grandes interrogantes de su trayectoria: su icónico saludo “¿Qué haces, muñeco?”. El candidato de Proyecto Sur en la Provincia de Buenos Aires mostró así una faceta lúdica y creativa, distinta a sus tradicionales apariciones públicas.
A diferencia de sus videos anteriores, filmados en locaciones reales y con participación de sus hijos —Ricardo, cineasta, y Lucía, actriz— esta producción está hecha completamente con animaciones que homenajean a Los Muppets, el icónico grupo de títeres creado por Jim Henson en 1955.
Con mucha más altura que usted, Sr Presidente, “los muñecos” le devuelven la atención. pic.twitter.com/XZKUoMEoHS— Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) October 18, 2025
En el spot, el protagonista es Javier Milei, representado como un títere que acude a una sesión con un psicólogo. Allí relata: “Me compré un muñeco. Lo boxeaba… hasta le puse la careta de un ex presidente y lo cagaba a trompadas”. Cuando el psicólogo insiste en que diga el nombre, Milei menciona a Raúl Ricardo Alfonsín, en referencia a la anécdota que se hizo viral años atrás.
El audio utilizado es real, extraído de una entrevista de Milei en mayo de 2021 para el programa “Jam Session” del Canal de la Ciudad, mucho antes de su incursión política formal.
Luego, el personaje animado de Milei se encuentra con Ricardo Alfonsín, representado también como muñeco estilo Muppet, acompañado por figuras icónicas como Mafalda, El Topo Gigio, la Rana René, C3PO, Yoda, Barbie, He-Man y un T-Rex de Jurassic Park. La escena final muestra a Milei intimidado y sudando, mientras Alfonsín lo saluda levantando la mano. En pantalla aparece el texto: “La revancha de los Muñecos es en las urnas”, cerrando el guiño al famoso saludo de campaña.
El video culmina con un mensaje electoral: “El 26 de Octubre Votá Alfonsín. Proyecto Sur, Lista 305, Casillero 9 – Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires”, junto al logo del espacio político. Además, incluye una escena postcréditos donde se ve a Milei bajando las escaleras, agotado tras su encuentro con Alfonsín y los muñecos.
Según el equipo de campaña, el objetivo del spot es recuperar la identidad radical y reforzar el legado de Raúl Alfonsín, apelando directamente al electorado que valoró la anécdota del muñeco inflable utilizado por Milei.
En redes, Ricardo Alfonsín resumió el mensaje con humor y contundencia: “Con mucha más altura que usted, Sr. Presidente, ‘los muñecos’ le devuelven la atención”.