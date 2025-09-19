Ricardo Alfonsín: “El de Milei es el gobierno menos republicano y más autoritario que existe desde 1983″
El candidato a diputado nacional de Proyecto Sur por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, le pidió hoy al presidente Javier Milei que “no responsabilice a nadie” por las derrotas electorales y legislativas que viene acumulando y al respecto afirmó que “el solito se metió en este berenjenal”.
“El presidente Milei dijo, en su discurso, que en 2026 aumentaría el gasto público, bajaría los impuestos e incrementaría el superávit. Aunque por envidia no lo hemos reconocido, ha descubierto la cuadratura del círculo. ¡Un genio! Realmente merece el Nobel”, ironizó.
Para el ex embajador en España, el líder libertario evaluó que: “Para salir de esta situación tiene que dejar de pensar que es el dueño de la verdad y escuchar a los que piensan distinto”.
En una semana marcada por la turbulencia económica y los reveses legislativos, el exdiputado y actual candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, recordó que Milei no solo controlaba el Ejecutivo, sino que también tuvo de su lado a una “oposición amigable” en el Parlamento, conformada por lo que fue Juntos por el Cambio, que “acompañó todas y cada una de sus iniciativas”.
Con un tono severo, Alfonsín calificó la situación actual como el resultado de la “arrogancia y dogmatismo” presidencial, y desestimó la idea de que la oposición sea la causante de los problemas.
“El que hoy le está haciendo advertencias al gobierno es el mercado, no el peronismo. Es ese sector financiero que está tomando ganancias y sabía que tenía que registrarse”, afirmó. El ex diputado sostuvo que “cada vez que se desregula, el mercado financiero es muy poderoso” y puede “complicar económicamente a un país”.
Consultado por el cambio de discurso del mandatario tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, Alfonsín se mostró escéptico. “Lo único que hizo fue ponerse el traje de Gandhi”, ironizó, asegurando que el presidente “no es sincero” y sus recientes promesas de “aumentar el gasto, bajar los impuestos e incrementar el superávit fiscal” son una “demagogia imposible de cumplir”. En su opinión, Milei profundizará sus políticas, lo que traerá “problemas sociales muy severos”.
Al referirse a la situación del radicalismo, Alfonsín recordó las advertencias de su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, sobre los límites con la derecha. “El viejo decía que el límite era la derecha. El radicalismo tomó otro camino y hoy paga las consecuencias”, sostuvo, señalando a las “grandes conducciones” del partido como las responsables de esa decisión.
Sobre el deterioro del debate político, Alfonsín habló de una enorme contradición en cuanto a que que es un “deterioro de la calidad política que quienes se rasgaban las vestiduras en el altar de la República se alíen con el gobierno menos republicano y más autoritario que existe desde 1983”. También criticó con dureza a Patricia Bullrich por su alianza con un líder que “dijo barbaridades” sobre ella.
Finalmente, Alfonsín hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar su candidatura por Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires. “No tenemos recursos. No tenemos estructura partidaria. Pero, ¿sabés qué tenemos que forma parte de nuestro capital? La coherencia”, concluyó.