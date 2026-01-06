Reyes Magos austeros: más compradores, pero desplome rotundo en montos del consumo
Las ventas minoristas por la festividad de los Reyes Magos cerraron con un incremento interanual del 0,5% en términos de unidades vendidas. Sin embargo, la cifra que encendió las alarmas en el sector comercial fue el ticket promedio, que sufrió un desplome real del 41,9% comparado con la misma fecha de 2025.
Según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre los comercios, el gasto promedio por compra para los regalos de esta fecha tradicional se situó en $36.656.
Las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y menor valor por ticket, que tuvo caídas reales en todos los rubros analizados.
Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior.
En muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online. Para el 82,2% de los comercios el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.
Al ajustar esta cifra por la inflación del último año, la caída representa una reducción significativa en el valor de los artículos adquiridos; las familias optaron por productos más económicos, promociones de “segunda unidad al 80%” o artículos de menor gama para no interrumpir la tradición.
El informe destaca que, si bien entró más gente a los locales, la “efectividad de venta” fue alta pero de bajo monto. Los rubros con mayor movimiento fueron Juguetería y Rodados, impulsados principalmente por artículos de verano como pelotas inflables y juegos didácticos, que capturaron gran parte de la demanda por sus precios competitivos.
Puntos clave del informe CAME 2026
Expectativas vs. realidad: El 82,2% de los comerciantes consultados manifestó que las ventas fueron iguales o peores a lo esperado originalmente.
Financiación: El uso de cuotas sin interés y los descuentos bancarios de hasta el 20% fueron los principales motores que evitaron una caída en el volumen de ventas.
Planificación: Se observó una mayor “planificación del gasto”, con consumidores comparando precios minuciosamente antes de realizar la compra.
La leve suba en el volumen no logra ocultar la fragilidad del consumo interno. La brecha entre el aumento de ventas (0,5%) y la caída del ticket (42%) confirma que los argentinos están priorizando el cumplimiento simbólico del regalo por sobre la calidad o el valor del producto, en un contexto de bolsillos ajustados.