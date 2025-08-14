Revelación de Juan Grabois en la Criptoestafa $LIBRA: “Los hermanos Milei pronto presos”
El líder del Frente Patria Grande y abogado querellante en representación de víctimas de la Criptoestafa $LIBRA, Juan Grabois, reveló hoy que la Justicia logró identificar 500 mil dólares que se habían ocultado en cuentas blockchain con la presunta participación del youtuber libertario Julián Serrano, quien negó las acusaciones en su contra.
En efecto, el fiscal federal Eduardo Taiano detectó que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados junto al presidente Javier Milei por presuntas maniobras fraudulentas, movieron criptoactivos en billeteras virtuales por medio millón de dólares para que no fueran congelados.
Una de las cuentas desde las cuales hicieron esa operatoria pertenecería a Serrano, que es socio de Terrones Godoy en la firma “City Esports”.
Mientras avanza la investigación en tribunales estadounidenses y argentinos, desde su cuenta en la red social X, Grabois anunció “novedades en la Criptoestafa $LIBRA” y al respecto escribió: “La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julian Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei pronto presos”.
— Juan Grabois (@JuanGrabois) August 13, 2025
El fiscal Taiano había pedido la inmovilización de las cuentas donde estaban alojados los fondos, antes de que esos dólares digitales fueron girados desde distintas exchanges o bancos digitales centralizados a billeteras descentralizadas donde podían ocultar los activos.
Según trascendió, serían 323.275 USDT (dólares de Tether, que una empresa que acuña dólares digitales con sede en El Salvador) y 403.671 dólares en Ethereum en otra billetera.
Tether International le preguntó a Taiano el motivo por el cual le solicitaba el congelamiento, y el fiscal contestó que los fondos de la billetera serían producto de “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la justicia argentina”.
Luego, la jueza María Romilda Servini hizo lugar al pedido de congelar las cuentas asociadas a Novelli y Terrones Godoy a solicitud de Taiano, de la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, María Fernanda Bergalli, y de la titular de Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena.
La magistrada libró un exhorto a El Salvador y justificó la medida de congelamiento como una “cautelar de carácter patrimonial tendiente a asegurar el decomiso del producto y/o provecho del delito” que se investiga en el caso $LIBRA.
Sin embargo, Novelli y Terrones Godoy ya habían transferido el dinero tres días antes de que Servini hiciera lugar a la medida pedida por la Fiscalía.
Grabois indicó que Taiano “logró rastrear y congelar 517.776 dólares que los empresarios vinculados a Milei, Mauricio Novelli y Terrones Godoy habían ocultado en complejas estructuras de billeteras blockchain para evadir una medida judicial previa, lo que los compromete aún más en la causa”.
Por su parte, Martín Romeo, uno de los querellantes y damnificado en la cripto estafa, aseguró que existía un “tarifario de Karina” (Milei) para acceder al Presidente (Javier Milei), quien fue una pieza central en la trama ya que su tuit de difusión en la madrugada del 14 de febrero significó el shock de confianza necesario para que inversores particulares ingresaran a Libra.
En diálogo con Radio Splendid AM 990, el especialista en blockchain reveló que según distintos contactos suyos la reunión con el jefe de Estado costaba 50 mil dólares y el posteo costaba 500 mil dólares”.