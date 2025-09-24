Reuniones informativas del FEICAC 2025 en Paraná
El Fondo de Estímulo a la Innovación, la Cultura y el Arte en Comunidad (FEICAC 2025) inició su ciclo de reuniones informativas abiertas y gratuitas, destinadas a docentes, investigadores, gestores, profesionales, estudiantes, organizaciones sociales y personas interesadas en participar.
Los encuentros se realizan en universidades, centros culturales y comunitarios, sin necesidad de inscripción previa.
El cronograma comenzó el viernes 19 de septiembre en el Almacén de los 33 Orientales, y continúa de la siguiente manera:
- Jueves 25 de septiembre – 19 hs: UTN sede Paraná (Av. Almafuerte 1033).
- Martes 30 de septiembre – 18:30 hs: Casa Boulevard (Ituzaingó 80).
- Miércoles 1º de octubre – 19 hs: Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancia Carminio” de UADER (Italia 61).
- Viernes 3 de octubre – 18 hs: La Hendija (Gualeguaychú 170).
- Jueves 9 de octubre – 18 hs: Galería ERarte.
Las charlas estarán a cargo del equipo organizador, quienes brindarán información sobre el reglamento, método de inscripción, tutorías, plazos, rubros y líneas de financiamiento, además de responder consultas de los asistentes.
Inscripción al FEICAC
La inscripción y presentación de proyectos se realizará de forma exclusiva a través del portal mi.parana.gob.ar, en la sección CONVOCATORIAS disponible en el sitio web www.parana.gob.ar, dentro del plazo establecido en el calendario.
Para más información o consultas, se encuentra disponible el correo electrónico feicac@parana.gob.ar.