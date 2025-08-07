Reunión en Villa Paranacito: articulan acciones para mejorar el alcance de programas sociales en el territorio
Con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas sociales en el territorio, el Ministerio de Desarrollo Humano realizó una jornada de trabajo en Villa Paranacito, donde se presentaron los distintos programas de Gestión Social que se desarrollan en Entre Ríos.
Participaron del encuentro el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini; el presidente municipal, César Eduardo Melchiori; la viceintendenta, Sandra Latuf, y la secretaria de Gestión y Modernización, Carmen Toller. Durante la jornada, se expusieron las líneas de acción que llevan adelante las direcciones de Comedores, Políticas Alimentarias y Economía Social, y se debatieron estrategias conjuntas para abordar las problemáticas sociales del municipio.
Además de socializar las herramientas disponibles desde la cartera provincial, la jornada permitió acordar una agenda común de trabajo entre el Ministerio y el gobierno local, con el propósito de lograr una intervención más eficiente y coordinada en el territorio.
En este contexto, Omarini destacó que “las políticas sociales deben tender a universalizarse, ya que de lo contrario sólo se hallan soluciones individuales e insuficientes”. Y agregó: “Mantenemos una política sistemática de presencia territorial y colaboración con gobiernos locales y organizaciones sociales de Entre Ríos. Nuestro enfoque, como nos marca la ministra Verónica Berisso, busca acompañar el desarrollo integral de cada comunidad, reconociendo que las transformaciones más duraderas se construyen desde el territorio y en diálogo permanente con sus protagonistas”.