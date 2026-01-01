Retenciones cero: El Gobierno extendió la eliminación de los derechos de exportación al aluminio, acero y más productos
A la espera de la implementación del acuerdo comercial con los Estados Unidos y el crecimiento de la competencia china, se renovó por tres meses la eliminación de las retenciones al aluminio, acero y derivados como laminados planos de hierro o acero sin alear, chapas, tubos, hojas, barras y perfiles que se exportan a países que aplican aranceles de importación iguales o superiores a 45%.
Su finalización estaba prevista para el 31 de diciembre o “hasta que se “formalice una reducción arancelaria en los países indicados, lo que ocurra primero”. Sin cambios en esas barreras, la medida vencía el último día de 2025.
Así, tras pedidos de la industria, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de marzo esta exención temporal del derecho de exportación para estos productos. Lo hizo a través del decreto 930/2025, que se oficializó este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida busca sostener la competitividad de las exportaciones dadas “las capacidades productivas relevantes en los sectores de aluminio y acero, los cuales revisten carácter estratégico en la estructura industrial del país, generando volumen de exportaciones, empleo y valor agregado”, explicó el texto.
El anterior decreto, el 726/2025, emitido en octubre, fijó en cero la alícuota de impuestos a la exportación para estos productos inscriptos en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), siempre que el destino de esas exportaciones fueran países que, al momento de la entrada en vigencia de la norma, aplicaran un arancel igual o superior a 45%.
En ese sentido, el nuevo decreto argumentó que “resulta necesario prorrogar la vigencia del Decreto N° 726/25 con el fin de mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador como consecuencia de la adopción de las mencionadas medidas de protección al mercado interno de dichos productos efectuada por otros países”.
Según datos de la Cámara Argentina del Acero, las ventas externas de estos artículos habrían cerrado 2025 en 360.600 toneladas, un 32% menos que en 2024. Es uno de los niveles más bajos de la última década. Solo en 2015 el sector exportó insumos por debajo de las 400.000 toneladas.