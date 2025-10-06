Retenciones 0: El diputado Oscar Agost Carreño confirmó su denuncia contra Caputo por presunta información privilegiada a exportadores
El diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño, de la Coalición Encuentro Federal, concretó la primera denuncia penal contra el ministro de Hacienda de la Nación, Luis Caputo, por la quita temporal de las retenciones a los granos que apenas duró tres días, por un presunto intercambio de información privilegiada entre el funcionario y las exportadores que se beneficiaron con la medida.
El parlamentario la presentó ante la Justicia Federal de Córdoba, y está dirigida directamente sobre la medida dispuesta por el Ejecutivo a inicios de la semana pasada, involucrando un compromiso a favor del gobierno de Javier Milei de adelantar 7 mil millones de dólares por operaciones con granos y carnes que registraron para realizar a futuro pero que, en su mayor parte, no poseían al momento de hacerlo.
En contacto directo con Agroverdad, Agost Carreño señaló: “Promoví en la Justicia Federal una denuncia penal a los efectos de que se haga una investigación preliminar para determinar si hubo algún tipo de delito con la medida que benefició a ciertas cerealeras”.
Y agregó que “cuando se suspendieron a cero las retenciones a los productos agrícolas y a las carnes, los productores de todo el país no han visto ese beneficio. Tan solo se han beneficiado 6 empresas, por lo que podría haber un resultado fiscal de pérdida de ingresos de uno 1.500 millones de dólares”.
El diputado cordobés indicó que “no solo hubo un perjuicio para los productores del campo, posiblemente hubo también un intercambio de información privilegiada con estas cerealeras, lo que podría determinar algún tipo de ilícito penal”, expresó para Agroverdad, en referencia al contacto entre funcionarios de alto rango del Gobierno Nacional con quienes resultaron beneficiados por la medida temporal.
También expresó que “aquí lo importante es determinar en primer lugar las responsabilidades de los funcionarios, porque se constató que estas grandes empresas no tendrían los granos en su poder. Esto podría incurrir en una violación normativa”.