Restan detalles para finalizar la obra de desvío de tránsito pesado en Larroque
Con financiamiento provincial, avanzan las últimas tareas de la obra de desvío de tránsito pesado en Larroque, departamento Gualeguaychú. Actualmente, se trabaja en la instalación de luminarias, cartelerías y demarcación, lo que permitirá concluir el proyecto enmarcado en el plan de reactivación de la obra pública.
La obra registra un avance del 98% e incluyó la prolongación de 550 metros de la avenida 25 de Mayo, desde calle Eva Perón hasta el trazado existente que conecta el ejido con la ruta provincial Nº16, además de importantes obras hidráulicas.
El intendente de Larroque, Francisco Benedetti, expresó: “Con mucha alegría estamos transitando la etapa final de esta obra tan esperada por los larroquenses que, gracias al compromiso del gobernador Rogelio Frigerio, se pudo reactivar. Son mejoras complementarias a la ruta provincial Nº51 y permiten el desvío del tránsito pesado hacia la ruta provincial Nº16. Solo restan algunos detalles y esperamos que se puedan concretar en los próximos días”.
Recordó también que, al inicio de su gestión, la obra tenía apenas un 11% de avance: “El año pasado, cuando nos visitó el gobernador, le planteamos la necesidad de continuarla; hoy es una realidad concreta, a pocos días de su finalización”, señaló.
El diseño contempla dos calzadas de hormigón con cordón integral, separadas por un cantero central que refuerza la seguridad peatonal.
Además, se ejecutó un sistema de desagües sobre avenida 25 de Mayo y en un tramo de calle Moreno, compuesto por 10 cámaras de captación, siete cámaras de inspección, dos alcantarillas de cajón de hormigón armado, canales trapeciales revestidos, badenes y conductos de diferentes diámetros. La obra se complementa con señalización vertical y horizontal y la incorporación de lomadas reglamentarias.