Restablecen la capacidad operativa en Toma Nueva tras reparaciones por corte eléctrico
La Municipalidad de Paraná informó que se restableció la capacidad operativa plena en Toma Nueva, luego de los trabajos de reparación realizados por los daños ocasionados tras la interrupción del suministro eléctrico ocurrida durante la madrugada.
El corte de energía, registrado desde las 23.30 y por más de tres horas, detuvo la captación y producción de agua potable en Toma Nueva y en las plantas Echeverría y Ramírez.
Al momento de restablecerse el servicio, cerca de las 3, se detectaron averías en dos bombas de impulsión en Toma Nueva, una de las cuales envía agua cruda a la planta Ramírez.
Durante la mañana, mientras se recuperaban las reservas en los centros de distribución Parque del Lago, Lola Mora y Ejército, personal municipal trabajó en la reparación de los desperfectos ocasionados por el corte eléctrico.
La paralización de la planta Ramírez redujo un 20% la producción total de agua disponible, lo que generó baja presión en el casco céntrico y en barrios del sur de la ciudad, como Santa Lucía. Además, en zonas de la parte oeste, como San Agustín, Bajada Grande, Mercantil y Padre Kolbe, también se registraron inconvenientes en el suministro.
Finalmente, a las 17, concluyeron las reparaciones en Toma Nueva y se reanudó la producción de agua en la planta Ramírez. Desde el municipio estimaron que el abastecimiento normal, tanto en caudal como en presión, se recuperará progresivamente durante la noche y la madrugada.