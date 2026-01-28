Responsables de personal y recursos humanos de la provincia se capacitan para implementar el instructivo de recategorizaciones
La Secretaría de Trabajo y la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno y Trabajo brindaron detalles sobre el nuevo instructivo de recategorizaciones a responsables de las áreas de personal de los ministerios y dependencias provinciales. El nuevo esquema, formalizado a comienzos de año en paritarias con los gremios estatales, reconoce el esfuerzo y la capacitación como elementos esenciales a la hora de avanzar en la carrera administrativa.
La actividad contó con la presencia de la directora General de Recursos Humanos, Luciana Kapp; equipos de trabajo que llevarán adelante el procedimiento y responsables de áreas de Personal de distintas dependencias provinciales.
Cambio de paradigma
“Este instructivo marca un antes y un después”, señaló el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, al definirlo como un instrumento para consolidar un proceso “transparente, digital y más eficiente”. Indicó que el cambio representa un avance concreto en el fortalecimiento de la calidad del empleo público, principalmente, porque “otorga un valor central a la capacitación como requisito para ascender de categoría, además de valorar su antigüedad”.
El trámite será centralizado a través de la Dirección General de Recursos Humanos y se realizará mediante expediente digital. En este sentido, Camoirano remarcó que esta nueva modalidad se apoya en “el uso de la tecnología y análisis de bases de datos confiables”, lo que permite establecer “criterios objetivos que reducen la discrecionalidad” y se traduce en “menos burocracia innecesaria, reducción del gasto en papel y traslados y una aceleración significativa de los tiempos”.