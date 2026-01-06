Repudian desde distintos ámbitos a Mario Lugones por el desmembramiento del Programa de Cardiopatías Congénitas
Luego de absorber la ANDIS y de introducir cambios en la conducción de la ANMAT, el Ministerio de Salud concretó un nuevo recorte que encendió alarmas en el sistema sanitario: seis de los trece integrantes del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fueron despedidos de manera inmediata. El área funciona desde 2008 y cumple un rol clave en la atención, derivación y seguimiento de personas gestantes, bebés y niños con patologías cardíacas complejas, articulando intervenciones especializadas en 15 centros de salud categorizados en todo el país.
Los despidos se comunicaron mediante mensajes de texto, lo que dejó al programa con un solo asesor médico del Hospital Garrahan y seis trabajadores administrativos. Desde la Federación Argentina de Cardiología (FAC) advirtieron que la medida pone en riesgo la continuidad del equipo técnico y provoca una pérdida grave de experiencia acumulada. Según la entidad, el programa registraba un promedio de 800 cirugías anuales y más de 6.000 notificaciones, además de haber ampliado sus funciones con la atención de personas gestantes y el diagnóstico de cardiopatías fetales.
Pese a las críticas, el Ministerio de Salud aseguró públicamente que “el programa sigue funcionando y su continuidad está plenamente garantizada”. Como argumento, sostuvo que durante 2025 el área contaba con 13 personas para atender un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que —según la cartera— evidenciaba “un exceso de personal”. Bajo esa lógica, afirmaron haber decidido una reorganización interna para optimizar recursos, sin afectar la atención.
Desde el propio Ministerio señalaron además que el personal desafectado habría intentado “vaciar el programa” al renunciar en bloque, y remarcaron que en lo que va de 2026 todas las consultas fueron atendidas y derivadas correctamente. Indicaron que el esquema actual se sostiene con el equipo administrativo activo y la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad.
Reclamos y advertencias desde el Congreso
La decisión generó un fuerte rechazo en el Congreso. El senador Pablo Bensusán (Unión por la Patria) denunció públicamente que “el Gobierno nacional desmanteló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, dejando a la deriva a miles de bebés y niños”, y cuestionó la insensibilidad del ajuste aplicado en un área crítica.
En la Cámara de Diputados, Esteban Paulón (Provincias Unidas) sostuvo que el Ejecutivo desmanteló la respuesta estatal frente a estas patologías, y cuestionó el argumento oficial del “exceso de personal”. “Dicen que en lo que va del año se atendieron todas las consultas, pero apenas llevamos tres días hábiles”, remarcó.
En paralelo, 19 diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo y una Solicitud de Acceso a la Información Pública dirigida al ministro Mario Lugones, para conocer el estado actual del personal, la red federal de atención y el presupuesto asignado al programa. La diputada Lorena Pokoik explicó que el objetivo es obtener precisiones sobre el impacto real del recorte, mientras que Pablo Yedlin advirtió que “estas decisiones van a costar vidas” y que no existe ajuste fiscal que justifique el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales.