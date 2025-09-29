Repudiado por manifestantes, Javier Milei tuvo que interrumpir su actividad de campaña en Ushuaia
Javier Milei suspendió este lunes la caminata de campaña que iba a realizar por Ushuaia para apuntalar a sus candidatos rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Lo hizo como consecuencia de las distintas movilizaciones opositoras que distintos sectores políticos, gremiales y sociales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llevaban adelante en medio de un amplio operativo de seguridad.
Sin embargo, habló ante un pequeño grupo de seguidores con un megáfono para enfatizar las propuestas de campaña de su espacio. “¡No queremos inflación! ¡No queremos inseguridad! ¡No queremos 57% de pobres! ¡Sabemos que todavía falta, pero vamos por buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza”, exclamó y reiteró el nuevo lema de la campaña libertaria: “Esta vez el esfuerzo va a valer la pena”.
“Les pido que no aflojen”
Tras suspender su caminata por las calles de Ushuaia, Tierra del Fuego, Javier Milei le envió un mensaje a su militancia en la puerta del hotel: “Esta vez el esfuerzo va a valer la pena”. https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/Jr4WYXBuoX
— Corta (@somoscorta) September 29, 2025
Pasadas las 18:30 horas,emprendió su regreso a Buenos Aires. El mandatario encabezará una gira por las provincias que renovarán senadores con la expectativa de ampliar la estructura libertaria en el Congreso y de robustecer sus postulaciones, en medio de la crisis que azota a la Casa Rosada y que podría poner en jaque la performance de los violetas en las jurisdicciones.
PROTESTA EN USHUAIA CONTRA MILEI
Así fue la manifestación contra el Gobierno tras la visita de Javier Milei a Tierra del Fuego.
❌ Bloqueos en las calles
Tensión con la UOM
Vecinos y sectores opositores en rechazo a su agenda pic.twitter.com/Cz0dFZuRZz
— CRV NOTICIAS (@CRVNOTICIAS) September 29, 2025
Milei arribó a la capital fueguina minutos antes de las 13, en medio de un importante operativo de agentes de Gendarmería y Policía Federal Argentina (PFA). La curiosidad del caso es que el Concejo Deliberante de Ushuaia lo había declarado “persona no grata” en abril pasado, por sus declaraciones durante un acto a 43 años de la guerra de Malvinas.
| SE VOLVIÓ A LAS BASES: El presidente Javier Milei dio un discurso con un megáfono en Tierra del Fuego, con la cobertura de @marianoperez912.
“¡NO AFLOJEN, ESTA VEZ EL ESFUERZO VA A VALER LA PENA! ¡NO QUEREMOS VOLVER AL PASADO, QUEREMOS EL CAMINO DE LA ESPERANZA!”. pic.twitter.com/5yzjPKP93o
— La Derecha Diario (@laderechadiario) September 29, 2025
A las 18, el mandatario tenía programado encabezar un acto de campaña en el centro. Antes, ofreció una entrevista con la radio local Aire Libre FM y visitó las instalaciones de la empresa Newsan.
El peronismo, gremios y movimientos sociales convocaron a diversas manifestaciones contra la presencia de Milei en la Isla grande, bajo la consigna “Milei, no sos bienvenido”, en un escenario de tensión previo al evento.
Se trata de la tercera visita que Javier Milei realiza a Tierra del Fuego desde que asumió. Al comienzo de su gestión, viajó a la Antártida -que se encuentra bajo jurisdicción fueguina-. Posteriormente, protagonizó una excursión relámpago a la Base Naval de Ushuaia, donde compartió un acto con Laura Richardson, quien por entonces se desempeñaba como generala del Comando Sur de los EEUU. En los tres casos, el presidente evitó el contacto oficial con la administración de Melella.
Este nuevo desembarco ocurre en plena tensión por los puestos de trabajo industriales, en especial en Río Grande, dadas las medidas económicas que azotan el Régimen de Promoción Industrial y que amenazan con despidos a futuro.