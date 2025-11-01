Repudiable tuit de Fernando Iglesias para criticar a Axel Kicillof
Más allá de que, finalmente, Javier Milei tuvo su tan ansiada foto con la mayoría de los gobernadores del país, fue muy comentada la ausencia de Axel Kicillof, dispuesta por el propio presidente, que consideró innecesario convocar al gobernador de la provincia de Buenos Aires que es, sin dudas, la más poblada de la Argentina.
En este sentido, el mandatario provincial habló en Radio 10 con Jorge Rial sobre la exclusión que el Gobierno hizo sobre él y otros tres líderes de provincias: Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Kicillof fue claro al decir que lamentaba esto, dado que él hubiera asistido de haber sido invitado.
No te preocupes, Axel. A vos te van a llamar para la reunión de gobernadores con capacidades diferentes. @Kicillofok
— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 31, 2025
Tras ello, Fernando Iglesias -experto en sarcasmo, histrionismo, mordacidad pero poco afecto a la labor parlamentaria seria, responsable-, enfureció a los internautas de X con un repudiable tuit que fue ferozmente criticado: “No te preocupes, Axel. A vos te van a llamar para la reunión de gobernadores con capacidades diferentes”, escribió el diputado del PRO y, por supuesto, aliado al Gobierno libertario.