Repercusiones globales tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
El operativo militar llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, provocó una inmediata reacción internacional y generó un fuerte impacto político y diplomático en todo el mundo. En las últimas horas, gobiernos de América Latina, Europa y potencias aliadas del chavismo se pronunciaron sobre los hechos ocurridos en Caracas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue uno de los primeros en condenar la acción. “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los ataques representan “una grave afrenta a la soberanía de Venezuela” y advirtió que sientan “un precedente extremadamente peligroso para la comunidad internacional”. Lula reclamó además una respuesta “firme” por parte de las Naciones Unidas y alertó sobre el riesgo de avanzar hacia “un mundo de violencia, caos e inestabilidad”.
Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue de tropas y asistencia humanitaria en la frontera, ante la posibilidad de un ingreso masivo de refugiados venezolanos. A través de X, informó que la fuerza pública y los dispositivos de ayuda están activados y rechazó la “agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”. Petro también anticipó que, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsará una discusión formal sobre lo ocurrido.
En la misma línea, México condenó la intervención militar y llamó a respetar el derecho internacional. En un comunicado oficial, el Gobierno mexicano pidió “cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolano” y remarcó que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una “zona de paz”. El texto fue difundido por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con un fragmento de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, también expresó su preocupación y condenó el ataque militar estadounidense. En un mensaje en redes sociales, reiteró la adhesión chilena a los principios del derecho internacional, como la no injerencia, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a la soberanía.
En contraste, además de Argentina, Ecuador fue el otro país de la región que respaldó la intervención. El presidente Daniel Noboa afirmó que “a todos los criminales narco chavistas les llega su hora” y expresó su apoyo a la oposición venezolana. “Es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”, sostuvo, en un mensaje dirigido a María Corina Machado, Edmundo González y al pueblo venezolano.
Irán, Rusia y Cuba, en defensa del régimen chavista, condenaron duramente la operación. La cancillería iraní denunció una “flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Venezuela”. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó el ataque como un “acto de terrorismo de Estado” y pidió una reacción de la comunidad internacional.
Desde Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores habló de un “acto de agresión armada” y exigió una aclaración inmediata sobre el paradero de Nicolás Maduro y su esposa, manifestando una “profunda preocupación” por la situación.
En Europa, las reacciones fueron más moderadas. La Unión Europea, a través de su alta representante Kaja Kallas, llamó a la moderación y reiteró que el bloque considera que Maduro “carece de legitimidad”, aunque insistió en que deben respetarse los principios del derecho internacional. En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó una desescalada, mientras que Alemania e Italia informaron que siguen la situación “con gran preocupación” y evalúan el estado de sus ciudadanos en Venezuela.