Paraná: repavimentaron y realizaron bacheo en calle Ambrosetti como parte del Plan de Agua Potable
En el marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable, la Municipalidad de Paraná ejecutó este miércoles trabajos de repavimentación y bacheo en calle Ambrosetti, en el tramo comprendido entre Ayacucho y Rondeau. Las tareas tuvieron como finalidad recomponer la calzada afectada por la colocación de una nueva cañería de agua que reforzará el suministro desde la planta de avenida Ramírez.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó: “Todas estas tareas de repavimentación concluyen en el día de hoy para que el tránsito vuelva a la normalidad en este tramo. Va a quedar solo una pequeña intervención en un lugar puntual donde deben hacerse verificaciones sobre la cañería”.
El funcionario agregó que actualmente se trabaja “en tres frentes diferentes: en la planta Echeverría, en la planta de avenida Ramírez y en la instalación de la cañería en calle 3 de Febrero. En forma complementaria, se realizan reparaciones en la cañería de distribución secundaria y se continuará con reparaciones de calzada sobre calle Rondeau”.
La obra apunta a fortalecer el sistema de agua potable en la zona oeste de Paraná. Si bien el plazo previsto es de seis meses, el ritmo de avance podría acortar los tiempos y permitir la puesta en funcionamiento de la cañería en menor plazo.