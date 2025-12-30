Repararon un caño de impulsión y el servicio de agua comienza a normalizarse en la zona este de Paraná
Con una intervención que se extendió por casi 12 horas ininterrumpidas, el personal municipal concluyó este martes los trabajos de reparación de un caño de impulsión de agua sobre calle Darwin, en el tramo comprendido entre Blas Parera y Gobernador Manuel Crespo.
La tarea se desarrolló desde horas de la mañana sobre un conducto de 630 milímetros, encargado de transportar agua potabilizada desde la planta Echeverría hacia el centro de distribución Lola Mora. Las labores finalizaron alrededor de las 18, pese a las condiciones sofocantes provocadas por las altas temperaturas.
Una vez realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes, el caño de impulsión volvió a quedar plenamente operativo. A partir de ello, se inició el proceso gradual y progresivo de restablecimiento del servicio, que continuará durante las próximas horas y la madrugada.
Durante la mañana se registraron episodios de baja presión en los sectores abastecidos mediante sistema de bombeo desde los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago. En el primer caso, las zonas afectadas comprendieron el área delimitada por avenida Almafuerte, Blas Parera, Churruarín y Pedro Londero. En tanto, desde Parque del Lago, los inconvenientes se dieron en sectores ubicados entre avenida Almafuerte, Artigas, Salvador Caputo y Lisandro de la Torre, además de áreas aledañas.
Desde el municipio recordaron que, en el resto de los sectores del este de la ciudad atendidos por sistema de gravedad, el servicio se mantuvo operativo gracias al abastecimiento del otro caño de impulsión, de 900 milímetros, que también conduce agua desde la planta potabilizadora Echeverría.