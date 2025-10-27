Repararán este lunes un caño maestro de agua potable en calle Sebastián Vásquez y se realizarán trabajos cloacales en Rosario del Tala
La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Obras Sanitarias y la Secretaría de Servicios Públicos, ejecutará este lunes dos operativos esenciales para el mantenimiento de los servicios de agua potable y cloacas en distintos puntos de la ciudad.
Durante la noche del domingo se detectó una pérdida en una cañería distribuidora de 400 milímetros de diámetro sobre calle Sebastián Vásquez, entre Libertad y Courreges, lo que motivó la programación de tareas de reparación para este lunes.
Los trabajos comenzarán en las primeras horas de la mañana, aunque durante la madrugada se realizarán maniobras previas para el vaciado del conducto desde la planta y centro de distribución Ramírez, ya que se trata de un caño maestro que transporta por gravedad el agua potable hacia el casco céntrico.
Por esta razón, se prevé que durante la madrugada y la mañana se registre baja presión o falta de suministro en el centro de la ciudad, en el área comprendida entre avenida Francisco Ramírez, bulevar Racedo–Ituzaingó, calle Sarmiento y la costa del río Paraná, incluyendo zonas aledañas. Se estima que la reparación finalizará hacia el mediodía.
Desde el municipio se recomienda a los usuarios adoptar las previsiones necesarias y realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de asegurar el suministro para las actividades esenciales del hogar.
Asimismo, se dispondrá un corte total del tránsito vehicular por calle Sebastián Vásquez en el tramo de la intervención, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución.
Operativo cloacal en calle Rosario del Tala
En simultáneo, personal municipal realizará trabajos de mantenimiento en la red cloacal sobre calle Rosario del Tala, entre La Rioja y Misiones, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del servicio.
Las tareas incluirán excavaciones y el descubrimiento de la cañería colectora, ubicada a más de tres metros de profundidad, y la reparación de tres conexiones domiciliarias afectadas por obstrucciones en el escurrimiento de líquidos cloacales.
Debido a la intervención, habrá corte total del tránsito vehicular en ese sector. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas para evitar demoras y transitar con precaución por la zona.
Se estima que la labor también podría extenderse hasta el mediodía.