Reparan una cañería distribuidora en calle Churrarin: podría haber baja presión en zonas de Paraná
Personal municipal de Paraná realiza este martes una intervención en la red de agua potable sobre calle Churrarin, entre Grella y Ayacucho, para reparar una cañería distribuidora de 250 milímetros.
Como consecuencia de estos trabajos, podría registrarse baja presión en algunos sectores del área comprendida entre Rondeau, Brown, Almafuerte y 3 de Febrero, así como en zonas aledañas.
La tarea se extenderá durante las próximas horas, por lo que desde el municipio se recomienda a los usuarios adoptar las previsiones necesarias y hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios. Este recurso permite mantener el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras se completa la reparación.