Reparan un acueducto sobre avenida Francisco Ramírez y podría haber baja presión de agua
Personal municipal trabaja este jueves por la tarde en la reparación de una cañería de 300 milímetros correspondiente a un acueducto de distribución de agua potable, en Avenida Francisco Ramírez, en el tramo comprendido entre calles Provincias Unidas y Jacinto César Pérez, en el acceso al barrio Pasteleros.
Como consecuencia de la intervención, podrían registrarse casos de baja presión en sectores delimitados por calles Provincias Unidas, División de Los Andes y avenida De Las Américas, especialmente hacia el extremo sur y oeste del área mencionada.
Desde el municipio estimaron que los trabajos se extenderán hasta las últimas horas de la tarde, por lo que recomendaron a los vecinos realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva, a fin de garantizar el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras dure la reparación.
Corte total de tránsito
Para permitir el desarrollo de las tareas, se dispuso un corte total de tránsito en el tramo de avenida Francisco Ramírez entre O’Higgins y Provincias Unidas, en el sentido sur-norte de ingreso a la ciudad.
Se solicita a los automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas mientras se mantenga la restricción.