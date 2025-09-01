Reparación en cañería de agua potable en el puente Blanco afectará a varios barrios de Paraná
La Municipalidad de Paraná informó que durante la tarde de este lunes se llevan adelante trabajos de reparación en una cañería de 150 milímetros ubicada en el puente Blanco.
Debido a esta intervención, podría registrarse baja presión en barrios Padre Kolbe, Mercantil, San Agustín, Puerto Viejo, Bajada Grande y zonas aledañas, que se abastecen por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.
Los trabajos demandarán hasta las últimas horas de la tarde, aproximadamente.
Desde el municipio recomendaron a los vecinos y vecinas de la zona tomar precauciones, realizar un uso racional del agua almacenada en tanques domiciliarios y priorizar el suministro para las actividades esenciales del hogar.