Reparación de cañería en avenida Ramírez: cortes y baja presión de agua en distintos barrios de Paraná
La Municipalidad de Paraná informó que este martes se llevará a cabo la reparación de una cañería distribuidora de 150 milímetros en la intersección de avenida Francisco Ramírez y calle Ezpeleta.
Por la intervención, entre las 8 y las 16, se podrán registrar baja presión o falta de suministro de agua potable en amplios sectores de la ciudad. Las zonas afectadas abarcan:
- Entre avenida Ramírez, Colón y San Luis hacia la costa del río Paraná, incluyendo los barrios Macarone y El Morro.
- Entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte y hasta la costa del río Paraná, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Una vez finalizadas las tareas, el servicio se irá restableciendo de manera gradual y progresiva.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos de las zonas afectadas un uso racional del agua almacenada en sus tanques domiciliarios, a fin de garantizar la provisión para las actividades esenciales del hogar.
Asimismo, debido al movimiento de maquinarias pesadas y operarios, se reducirá a media calzada la circulación en avenida Francisco Ramírez, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución en el sentido sur-norte.