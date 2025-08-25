Reparación de cañería de agua potable en calle 3 de Febrero: el servicio se restablece progresivamente
La Municipalidad de Paraná informó que finalizó la reparación de una cañería distribuidora de agua potable en inmediaciones de calle 3 de Febrero y Pérez Colman.
El trabajo fue realizado por el personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos, y permitirá el restablecimiento gradual y progresivo del servicio en los barrios afectados durante la tarde de este lunes.
Los sectores que registraron baja presión o falta de suministro fueron: al oeste de avenida Francisco Ramírez, desde calle Colón hasta San Luis y hacia la costa del río Paraná, incluyendo los barrios Macarone y El Morro. También al este de Ramírez, desde Fraternidad y 3 de Febrero hacia el norte, lo que abarcó a las jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Con estas acciones, el municipio busca garantizar el normal abastecimiento de agua en distintos puntos de la ciudad y atender de manera inmediata las contingencias que afectan al sistema de distribución.