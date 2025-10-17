Reparación de cañería de agua potable en avenida Almafuerte: habrá corte total de tránsito y baja presión en la zona
El personal municipal realizará este viernes por la mañana una reparación en una cañería distribuidora de agua potable de 150 milímetros, ubicada sobre avenida Almafuerte, entre las calles Salvador Caputto y Gobernador Mihura.
Debido a los trabajos, podría registrarse baja presión o interrupción del servicio en algunos sectores del área abastecida por el sistema de bombeo del centro de distribución Parque del Lago. La zona afectada comprende el sector delimitado por avenida Almafuerte, calles Artigas, Caputto y Juan B. Justo, aproximadamente.
Se estima que las tareas se extenderán hasta las primeras horas de la tarde. Por este motivo, se recomienda a los vecinos realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de contar con el suministro necesario para las actividades esenciales del hogar.
Asimismo, debido a la ubicación del conducto y al movimiento de operarios y maquinarias pesadas, habrá un corte total del tránsito vehicular sobre ese tramo de la avenida, en sentido oeste-este, salida de la ciudad. Se solicita a los automovilistas circular con precaución por la zona y atender las indicaciones del personal presente.