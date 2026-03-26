Renunció Ziv Agmon, portavoz del primer ministro israelí Netanyahu
El portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Ziv Agmon presentó su renuncia durante las últimas horas, tras la filtración de comentarios racistas en los que calificaba de “babuinos” a diputados marroquíes del partido Likud.
Según publicó The Jerusalem Post, Agmon aseguró en un comunicado que “la gran mayoría de esas conversaciones tuvieron lugar incluso antes de que asumiera mi cargo en la Oficina del Primer Ministro”. Sostuvo que las citas compartidas “fueron sacadas de contexto”, y que su único propósito con la revelación fue “difamarme y perjudicar al primer ministro al que sirvo”.
En tanto, el ministro de Justicia, Yariv Levin, había condenado las declaraciones y señaló que “en Israel, y en el movimiento Likud en particular, no hay lugar para el racismo”. Y añadió que “las graves declaraciones reveladas merecen la más enérgica condena” ya que “son contrarias a los valores del movimiento, que representa al pueblo de Israel en todas sus facetas”.